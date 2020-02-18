Загрози наступу на Донбасі немає, - Генштаб

Генеральний штаб заявляє, що загрози наступу з боку бойовиків на Донбасі немає.

Про це Українським Новинам повідомив начальник Генштабу Руслан Хомчак.

"Ніякої загрози такої немає", - сказав він.

За його словами, щоб здійснювати наступ необхідна триразова перевага сил, а цього немає.

Збройні сили України фіксують тільки провокації з боку бойовиків.

Хомчак заявив, що в рядах бойовиків нікому наступати, оскільки вони зловживають алкоголем і наркотиками.

"Буквально вчора затримали "обколотого" бойовика, що "заблукав", - розповів Хомчак.

Як повідомляли Українські Новини, 4 бойовика загинули і 6 поранено в під час боїв з українськими військовослужбовцями на Донбасі.

Раніше штаб ООС заявляв, що бойовики намагалися перейти лінію розмежування.

Тим часом бій поблизу населених пунктах Новотошківське, Оріхово, Кримське, Хутір Вільний закінчився.

Також, за словами очевидців, обстріли на Донбасі тривають, але вже не з такою інтенсивністю, як це було вранці.