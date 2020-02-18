Стреляли с раннего утра в течение часа: что рассказывают очевидцы об обстрелах на Донбассе

Сегодня утром, 18 февраля, на Донбассе боевики начали обстреливать позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, в результате чего погиб один боец ВСУ и ранены еще четверо. Изданию НВ удалось взять комментарий у одной из местных жителей о ситуации в точках обострения.

Так, как сообщила волонтер Светлана Печеная, обстрелы начались около шести утра.

"Сейчас происходят сильные обстрелы территорий города Золотое, поселка Новодружковка. С той стороны начали стрелять где-то в полшестого утра. Так происходило где-то в течение часа, после чего наши начали отвечать", — сообщила Печеная.

На данный момент, по ее словам, обстрелы продолжаются, но уже не с такой интенсивностью, как это было утром.

"Все в панике, что это наступление, что наши территории будут захватывать. Выезжать из города никто не собирается. Куда выезжать?" — добавила она.

Как сообщали Українські Новини, штаб ООС заявлял, что боевики пытались перейти линию разграничения.

Тем временем, Зеленский срочно собирает СНБО.