НБУ знову підвищив курс гривні на середу

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 19 лютого, на 0,57 коп. до 24,4435 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 18 лютого, на 0,83 коп. до 24,4492 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 18 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 17 лютого, впав на 1 копійку і становить 3,47 гривень за 10 рублів. А курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 лютого на коп. до 4,96 24,5190 UAH/USD, курс купівлі знизився на 6,64 коп. до 24,2384 UAH/USD.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 лютого, на 0,14 коп. до 24,4456 UAH/USD.