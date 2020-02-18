Ескалація на Донбасі: МЗС закликає міжнародне співтовариство засудити російську атаку

Міністерство закордонних справ закликає міжнародне співтовариство засудити ескалацію конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні речника МЗС Катерини Зеленко в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Дуже стурбовані ескалацією на Донбасі після останньої російської атаки. Використання забороненої зброї призвело до нової хвилі жертв", - написала вона.

Наголошується, що це порушення останніх домовленостей, досягнутих на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

МЗС закликає міжнародне співтовариство засудити ескалацію конфлікту на Донбасі.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок прес-служба операції Об'єднаних сил повідомила про загибель одного військового і поранення ще 4 в результаті бою на лінії розмежування на Донбасі.

Раніше штаб ООС заявляв, що бойовики намагалися перейти лінію розмежування.

Тим часом, Зеленський терміново збирає РНБО.