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18 лютого 2020, вівторок, 11:45 12
Політика 2020-02-18T11:47:33+02:00
Українські Новини
Ескалація на Донбасі: МЗС закликає міжнародне співтовариство засудити російську атаку

Ескалація на Донбасі: МЗС закликає міжнародне співтовариство засудити російську атаку

Елизавета Драбкина
МЗС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі
ООС. Військові. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Військові. Фото: Facebook/ОНС

Міністерство закордонних справ закликає міжнародне співтовариство засудити ескалацію конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні речника МЗС Катерини Зеленко в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Дуже стурбовані ескалацією на Донбасі після останньої російської атаки. Використання забороненої зброї призвело до нової хвилі жертв", - написала вона.

Наголошується, що це порушення останніх домовленостей, досягнутих на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

МЗС закликає міжнародне співтовариство засудити ескалацію конфлікту на Донбасі.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок прес-служба операції Об'єднаних сил повідомила про загибель одного військового і поранення ще 4 в результаті бою на лінії розмежування на Донбасі.

Раніше штаб ООС заявляв, що бойовики намагалися перейти лінію розмежування.

Тим часом, Зеленський терміново збирає РНБО.

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