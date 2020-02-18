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18 лютого 2020, вівторок, 11:19 6
Силові структури 2020-02-18T12:30:02+02:00
Українські Новини
Аваков за прийняття закону про колаборантів до виборів на Донбасі

Аваков за прийняття закону про колаборантів до виборів на Донбасі

Елизавета Кесельман
Арсен Аваков, Вибори на Донбасі, Закон про колаборантів, МВС України
Блокпост.Фото: facebook.com/pressjfo.news
Блокпост.Фото: facebook.com/pressjfo.news

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає доцільним до виборів на Донбасі прийняти закон про колаборантів (про амністію жителів Донбасу). Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV 17 лютого ввечері, передають Українські Новини.

За його словами, згідно із таким законом, жителі непідконтрольних територій Донбасу, які виконували соціально значимі функції, не повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

"Перед тим, як пройдуть вибори (на Донбасі), перед тим як ми візьмемо контроль над територією, має бути вирішено ряд принципових питань, в тому числі має бути прийнятий закон про колаборантів", - сказав він.

На думку Авакова, цей закон "дуже простий".

Він вважає, що під амністію повинні потрапити тільки громадяни, які виконували соціально значиму роботу, а бойовики ні, оскільки вони вбивали і грабували.

"Якщо ти сільський лікар і працюєш у підпорядкуванні так званого міністерства охорони здоров'я ДНР, яку ми не визнаємо, то ти не підлягаєш репресіям, оскільки ти виконуєш важливу соціальну функцію і в тебе немає альтернативи. Те ж саме для вчителів, для дрібних клерків", - пояснив він.

При цьому відносно тих, хто на тимчасово окупованих територіях виконував репресивну функцію, брав участь у поваленні влади насильницьким шляхом, брав участь у вбивствах, повинно застосовуватися виключно кримінальне переслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Аваков виключає участь бойовиків, які воювали проти України, у спільних поліцейських патрулях під час місцевих виборів на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський запропонував секторальне розведення військ на Донбасі.

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