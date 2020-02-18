Аваков исключает, что во время выборов на Донбассе к патрулированию допустят боевиков

Министр внутренних дел Арсен Аваков исключает участие боевиков, которые воевали против Украины, в совместных полицейских патрулях во время местных выборов на Донбассе, как это предложил Президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в эфире телекомпании ICTV 17 февраля вечером, передают Українськi Новини.

Аваков заявил, что с началом местных выборов на Донбассе будет организовано патрулирование "совместных переходных полицейских сил".

По его словам, в эти "силы" будут входить представители украинской полиции, миротворческой миссии и территориальных общин.

Их задача – контроль за правопорядком, пока на территории Донбасса не начнет действовать украинская власть.

Боевиков к патрулированию не допустят.

"Согласно "минским соглашениям", и все это хорошо знают, в момент перед выборами все незаконные вооруженные формирования - незаконные органы власти, "народная милиция" и другие - должны прекратить свое существование. Как только проходят выборы – начинают работать новые органы. Это органы, предусмотренные Конституцией Украины, никаких других быть не может", – пояснил министр.

Главную роль в "переходных полицейских силах" будут играть украинские правоохранители.

Все будет работать в таком порядке: с началом выборов на Донбасс зайдет украинская полиция, а к ним в присутствии международных сил присоединяются представители местных общин.

После они должны начать совместное патрулирование.

Аваков сослался на хорватский опыт создания и деятельности таких общих для патрулирования сил.

По его словам, это достаточно сложно, но это одна из немногих успешных практик достижения мира.

Также министр выступил за принятие до выборов на Донбассе закона о коллаборантах.

Как сообщали Українськi Новини, Кремль отреагировал на идею Зеленского про патрулирование границы на Донбассе.

Ранее Зеленский поделился своим беспокойством относительно снижения интереса к войне в Украине.