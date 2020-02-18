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18 лютого 2020, вівторок, 13:25 38 Доповнено
Силові структури 2020-02-18T13:48:55+02:00
Українські Новини
Бій на лінії розмежування на Донбасі закінчився: 1 військовий загинув, 3 поранено, 2 контужено

Бій на лінії розмежування на Донбасі закінчився: 1 військовий загинув, 3 поранено, 2 контужено

Надежда Комендантова
Ситуація в зоні ООС, військові ООС, Втрати в зоні ООС, війна на Донбасі

(Новина доповнена уточненими даними) 

1 військовий загинув, 3 поранено, 2 контужено внаслідок бою на лінії розмежування на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби операції Об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини.

Наразі бій поблизу населених пунктах Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний закінчився.

"Підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну вогневої відповідь супротивнику і втримали повний контроль над ситуацією. Серед українських захисників, на жаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога", - сказано в ньому.

Зазначається, що у супротивника 1 загиблий і 5 тяжкопоранених.

Зазначено, що противник запросив режим тиші, позиції українських захисників не втрачено.

В готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об'єднаних сил, ситуація повністю контролюється.

Також в штабі ООС закликають ЗМІ ретельно перевіряти інформацію. "У зв’язку з поширенням в інформаційному просторі великої кількості неповністю достовірних повідомлень щодо спроби противника прориву лінії розмежування та атаки на позицію українських захисників, просимо засоби масової інформації користуватися лише перевіреною та офіційною інформацією, яка надходить від Командування операції Об’єднаних сил", - сказано в повідомленні .

Як повідомляли Українські Новини, раніше штаб ООС заявляв, що бойовики намагалися перейти лінію розмежування.

Тим часом, Зеленський терміново збирає РНБО.

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