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18 лютого 2020, вівторок, 10:28 14
Силові структури 2020-02-18T12:30:03+02:00
Українські Новини
Аваков виключає, що під час виборів на Донбасі до патрулювання допустять бойовиків

Аваков виключає, що під час виборів на Донбасі до патрулювання допустять бойовиків

Анна Рудык
МВС України, Бойовики, Патрулювання, війна на Донбасі, Арсен Аваков
Арсен Аваков
Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виключає участь бойовиків, які воювали проти України, в спільних поліцейських патрулях під час місцевих виборів на Донбасі, як це запропонував Президент Володимир Зеленський.

Про це він сказав в ефірі телекомпанії ICTV 17 лютого ввечері, передають Українські Новини.

Аваков заявив, що з початком місцевих виборів на Донбасі буде організовано патрулювання "спільних перехідних поліцейських сил".

За його словами, ці "сили" будуть входити представники української поліції, миротворчої місії і територіальних громад.

Їх завдання – контроль за правопорядком, поки на території Донбасу не почне діяти українська влада.

Бойовиків до патрулювання не допустять.

"Згідно "мінськими угодами", і всі це добре знають, в момент перед виборами всі незаконні збройні формування - незаконні органи влади, "народна міліція" та інші - повинні припинити своє існування. Як тільки проходять вибори – починають працювати нові органи. Це органи, передбачені Конституцією України, ніяких інших бути не може", – пояснив міністр.

Головну роль в "перехідних поліцейських силах" гратимуть українські правоохоронці.

Все буде працювати в такому порядку: з початком виборів на Донбас зайде українська поліція, а до них у присутності міжнародних сил приєднуються представники місцевих громад.

Після вони повинні почати спільне патрулювання.

Аваков послався на хорватський досвід створення та діяльності таких загальних для патрулювання сил.

За його словами, це досить складно, але це одна з небагатьох успішних практик досягнення миру.

Також міністр виступив за прийняття до виборів на Донбасі закону про колаборантів.

Як повідомляли Українські Новини, Кремль відреагував на ідею Зеленського про патрулювання кордону на Донбасі.

Раніше Зеленський поділився своїм занепокоєнням щодо зниження інтересу до війни в Україні.

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