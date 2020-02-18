Долар і євро впали: курс валют в обмінниках на вівторок

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 17 лютого на коп. до 4,96 24,5190 UAH/USD, курс купівлі знизився на 6,64 коп. до 24,2384 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 6,61 коп. до 26,2174 UAH/EUR, курс продажу знизився на 9,53 коп. до 26,6174 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рубліів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,2384 24,5190 26,2174 26,6174 3,45 3,93 Максимальний 24,3500 25,0000 26,4000 27,0000 3,80 5,00 Мінімальний 24,0000 24,2700 26,0000 26,4800 2,30 3,80

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 лютого, на 0,14 коп. до 24,4456 UAH/USD.

курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 6 коп. у п'ятницю знизився на 2 коп. до 24,47 UAH/USD.