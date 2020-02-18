В Україну їде чергова місія МВФ

Експерти Міжнародного валютного фонду відвідають Україну для проведення технічних обговорень політики економічного зростання.

Про це йдеться в повідомленні МВФ із посиланням на постійного представника МВФ в Україні Йосту Люнгмана, передають Українські Новини.

"Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужного зростання та забезпечення стабільності", - сказав Люнгман.

При цьому строки перебування експертів МВФ в Україні не уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристалиной Георгієвої на Мюнхенській конференції з безпеки позитивні досягнення в економіці України.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва 17 січня у Вашингтоні (США) повідомила, що Україна повинна виконати всі умови Міжнародного валютного фонду (МВФ) для отримання фінансування за новою програмою.

На початку грудня 2019 Україна і МВФ домовилися про нову програму на суму близько 5,5 млрд доларів по механізму розширеного фінансування.

Раніше в НБУ заявляли, що нова програма з МВФ може бути підписана в найближчі місяці.