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18 лютого 2020, вівторок, 06:20 1
Верховна Рада і партії 2020-02-18T06:20:02+02:00
Українські Новини
Лідер "Слуги народу" низько оцінює ймовірність дострокового розпуску Верховної Ради

Лідер "Слуги народу" низько оцінює ймовірність дострокового розпуску Верховної Ради

Елена Новикова
Слуга народу, Верховна Рада, Олександр Корнієнко, розпуск Верховної Ради
Олександр Корнієнко
Олександр Корнієнко

Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що ймовірність дострокового розпуску Верхновной Ради дев'ятого скликання дуже низька та становить 15 відсотків. Про це повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що за словами Олександра Корнієнка, достроковий розпуск і нові вибори в український парламент малоймовірні.

"Низько дуже оцінюю, на 15%", - заявив Олександр Корнієнко.

Як повідомляли Україньскі Новини, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що чинна Верховна Рада України завершить свою каденцію достроково з імовірністю 75%. Він також додав, що це лише його припущення та інтуїція, ніяких підтверджень цьому немає.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також спростував ймовірність того, що фракція "Слуги народу" може розпастися найближчим часом.

Також в лютому на засіданні фракції "Слуга народу" Володимир Зеленський категорично заявив, що не має наміру восени достроково розпускати Верховну Раду України. І закликав зосередитись на продуктивній роботі протягом всієї каденції.

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