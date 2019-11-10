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10 ноября 2019, воскресенье, 14:25 228
Верховная Рада и партии 2019-11-10T14:29:44+02:00
Українські Новини
Арахамия спрогнозировал досрочный роспуск Верховной Рады

Арахамия спрогнозировал досрочный роспуск Верховной Рады

Роспуск Рады, Верховная Рада, Депутаты, Партия
Давид Арахамия
Давид Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который ранее допускал вариант ротации некоторых министров Кабинета Министров, прогнозирует с вероятностью 75%, что действующая Верховная Рада завершит свою канденцию досрочно.

Об этом депутат рассказал в кулуарах съезда партии 10 ноября в Киеве, передает "Украинская правда".

"Мое видение - 75 процентов - вероятность, что не до конца", - сказал Арахамия.

Он также добавил, что этому нет никаких подтверждений, и что это лишь его предположения.

"Это ощущение, нет никакого подтверждения, это интуиция", - сказал он.

При этом Арахамия опроверг вероятность того, что фракция "Слуги народа" может распасться в ближайшее время.

"Нет, думаю, фракция точно не распадется ... Для депутата выход из фракции что означает? Куда он идет? Сейчас он - депутат монобольшинства, в правящей коалиции, а когда он сам ... Может делать отдельную группу, но не знаю ... Мне кажется, что это очень слабое решение политика", - объяснил депутат. 

Как сообщали Українські Новини, Давид Арахамия спрогнозировал избрание на сегодняшнем съезде партии первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Раде Александра Корниенко, которого назначили на должность вместо Разумкова. 

Больше новостей о: Роспуск Рады Верховная Рада Депутаты Партия "Слуга народа" Давид Арахамия

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