Арахамия спрогнозировал досрочный роспуск Верховной Рады

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который ранее допускал вариант ротации некоторых министров Кабинета Министров, прогнозирует с вероятностью 75%, что действующая Верховная Рада завершит свою канденцию досрочно.

Об этом депутат рассказал в кулуарах съезда партии 10 ноября в Киеве, передает "Украинская правда".

"Мое видение - 75 процентов - вероятность, что не до конца", - сказал Арахамия.

Он также добавил, что этому нет никаких подтверждений, и что это лишь его предположения.

"Это ощущение, нет никакого подтверждения, это интуиция", - сказал он.

При этом Арахамия опроверг вероятность того, что фракция "Слуги народа" может распасться в ближайшее время.

"Нет, думаю, фракция точно не распадется ... Для депутата выход из фракции что означает? Куда он идет? Сейчас он - депутат монобольшинства, в правящей коалиции, а когда он сам ... Может делать отдельную группу, но не знаю ... Мне кажется, что это очень слабое решение политика", - объяснил депутат.

Арахамія дає 75% імовірності, що парламент не досидить свою 5-тирічку pic.twitter.com/7kdFkskBXS — Roman Kravets (@RomanKravets) 10 ноября 2019 г.

Как сообщали Українські Новини, Давид Арахамия спрогнозировал избрание на сегодняшнем съезде партии первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Раде Александра Корниенко, которого назначили на должность вместо Разумкова.