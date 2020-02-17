Антикорупційний суд витратить майже 100 тисяч гривень на парковку для суддів

Вищий антикорупційний суд планує витратити 90 тис. гривень на оплату парковок для власних потреб. Про це йдеться плани закупівель відомства в системі публічних закупівель Prozorro, передають Українські Новини. Оголошення "Послуги з оплати парковки на вулицях міста для потреб Вищого антикорупційного суду" розміщено 6 лютого. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: лютий. Очікувана вартість закупівлі послуги - 90 тис гривень. Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд планував купити колючий дріт за 60 тис. гривень. А також раніше повідомлялося, що Антикорупційний суд хоче купити штучну ялинку з іграшками за 7,7 тис. гривень. А тим часом, в НАБУ хочуть закупити 90 пар кросівок з антибактеріальною устілкою за 4 100 гривень за пару.