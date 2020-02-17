МЗС України вимагає від Росії терміново повернути українських рибалок

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації в Україні і висловило протест у зв'язку із затриманням чотирьох українських рибалок в Азовському морі. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Українські дипломати закликали Росію невідкладно надати всю інформацію щодо обставин затримання українського риболовецького судна і чотирьох членів його екіпажу.

"У ході зустрічі російській стороні було передано вимогу невідкладно звільнити українських рибалок, рибальське судно і повернути весь рибальський інвентар", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у Криму заарештували українських рибалок, захоплених Росією.

У Росії заявили, що українські рибалки визнали факт браконьєрства.

В Азовському морі захопили рибалок: поліція відкрила справу.