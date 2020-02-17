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17 лютого 2020, понеділок, 19:54 4
Зовнішня політика 2020-02-17T20:05:03+02:00
Українські Новини
МЗС України вимагає від Росії терміново повернути українських рибалок

МЗС України вимагає від Росії терміново повернути українських рибалок

Ольга Фандорина
МЗС України, Українські рибалки, Російська агресія, затримання

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації в Україні і висловило протест у зв'язку із затриманням чотирьох українських рибалок в Азовському морі. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Українські дипломати закликали Росію невідкладно надати всю інформацію щодо обставин затримання українського риболовецького судна і чотирьох членів його екіпажу.

"У ході зустрічі російській стороні було передано вимогу невідкладно звільнити українських рибалок, рибальське судно і повернути весь рибальський інвентар", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у Криму заарештували українських рибалок, захоплених Росією.

У Росії заявили, що українські рибалки визнали факт браконьєрства.

В Азовському морі захопили рибалок: поліція відкрила справу.

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