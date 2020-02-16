В Крыму арестовали украинских рыбаков, захваченных Россией

В Керчи арестовали четверых украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в Азовском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России.

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных крымскими пограничниками в Азовском море.

Причина задержания - незаконный вылов рыбы. В ходе осмотра плавсредства пограничники выявили около 300 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова – ставную сеть. При этом у задержанных отсутствовали судовые, регистрационные документы, в том числе на право на вылов водных биоресурсов.

Предполагаемые задержанные - это украинские рыбаки Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. Все они жители села Райновка Приморского района Запорожской области.

Как сообщали Українські Новини, в России заявили, что украинские рыбаки признали факт браконьерства.

В Азовском море захватили рыбаков: полиция открыла дело.