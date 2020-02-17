Портнов запропонував Раді скасувати амністію учасникам Майдану на честь 6-ї річниці

Юрист Андрій Потнов запропонував депутатам Верховної Ради України скасувати амністію учасникам Євромайдана на честь 6-ї річниці подій, а саме зареєструвати в парламенті законопроект "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 21 лютого 2014 року № 743-VII".

Про це юрист повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Шановні депутати, до 6-ї річниці масових вбивств на Майдані, ми з Оленою Лукаш пропонуємо вам зареєструвати законопроект нашого авторства про скасування закону про амністію учасників масових заворушень 2014 року.

Нагадаю, герої Майдану спеціальним законом звільнили себе від кримінальної відповідальності за вбивства співробітників правоохоронних органів, диверсії, крадіжки, грабежі, розбої, вимагання й десятки інших корисливих і насильницьких злочинів. Це наша громадянська позиція. Просимо депутатів зареєструвати", - написав Портнов.

Також юрист опублікував пакет документів, що необхідні для реєстрації в Раді згаданого проекту закону.

Нагадаємо, колишній Президент України Петро Порошенко сплатив Портнову 3 500 гривень за брехню про державну зраду.

6 лютого Портнов відкрив вже другий офіс для надання безоплатної юридичної допомоги громадянам України, які постраждали від війни на Донбасі, у м. Бахмут (Донецька область).

Як повідомляли Українські Новини, 30 січня Портнов оприлюднив аудіозапис, що підтверджує причетність Служби безпеки України до приховування вбивства журналіста Павла Шеремета.