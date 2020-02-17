США евакуювало 400 американців з лайнеру Diamond Princess, в той час як Україна не планує евакуацію своїх гром

У той час, як Україна заявила про те, що не планує евакуювати своїх громадян з Diamond Princess, державний департамент США заявив про те, що з круїзного лайнеру вже евакуювали 400 американців.

Наголошується, що під час евакуації американська влада дізналася, що 14 американців, яких планували повернути додому, заразилися китайським коронавірусом.

Це стало відомо після того, як пасажири зійшли на сушу, тому цих пасажирів ізолювали і першими відвезли на літак. Під час польоту вони також будуть ізольовані від інших людей і перебувати під наглядом медпрацівників.

Всіх евакуйованих американців доставлять на авіабазу "Тревіс" в Каліфорнії. Вони залишаться там на 14-денний карантин. Пасажирів, у яких виявлять коронавірус, ізолюють і відправлять до лікарні.

Як зазначає The Guardian, евакуювали 380 американців. Ще 40 громадян США, у яких виявили коронавірус, залишаються на лікуванні в Японії.

Як повідомляли Українські Новини, карантин на круїзному лайнері Diamond Princess з українцями на борту планується завершити 19 лютого.

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