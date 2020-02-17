Украина пока не планирует эвакуацию граждан с японского лайнера Diamond Princess

Помимо того, что ситуация с эвакуацией украинцем из Уханя и их размещением еще не решилась, украинское правительство на данный момент не планирует эвакуацию граждан Украины с круизного лайнера Diamond Princess.

Об этом сообщает Hromadske.

В консульском отделе посольства Украины в Японии отметили, что на данный момент ситуация на лайнере находится под контролем, а для эвакуации своих граждан необходимы серьезные основания.

"У меня нет информации о намерениях эвакуировать граждан Украины. Я думаю, это обсуждается, но пока конкретной информации нет. К тому же следует понимать, что другие страны эвакуируют своих граждан, являющихся пассажирами, а все украинцы - члены экипажа судна", - сообщила представительница посольства.

Также в посольстве отметили, что на борту круизного лайнера находятся граждане более 50 стран.

Как сообщали Українські Новини, карантин на круизном лайнере Diamond Princess с украинцами на борту планируется завершить 19 февраля.

Напомним, компания-организатор круиза вернет деньги всем пассажирам и подарит другое путешествие, аналогичное по стоимости.