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17 лютого 2020, понеділок, 13:24 18
Суспільство 2020-02-17T19:15:05+02:00
Українські Новини
40 днів від катастрофи літака МАУ в Тегерані: в "Борисполі" відкривають сквер пам'яті

40 днів від катастрофи літака МАУ в Тегерані: в "Борисполі" відкривають сквер пам'яті

Кира Молчанова
МАУ, Борисполь, Авіакатастрофа літака МАУ, Іран, Авіакомпанія МАУ

Після того, як Іран підтвердив готовність до співпраці з Україною в розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", в міжнародному аеропорту "Бориспіль" у понеділок, 17 лютого, заклали сквер пам'яті жертв авіакатастрофи літака.

Пряму трансляцію події вело "Радіо Свобода".

17 лютого минуло 40 днів з моменту трагедії в Тегерані. Тому було прийнято рішення в цей день відкрити на території аеропорту сквер пам'яті жертв авіакатастрофи і встановити меморіальний камінь.

Пізніше на цьому місці збираються звести меморіал. Для цього проведуть відкритий конкурс серед сучасних скульпторів.

Як повідомляли Українські Новини, Україна, Канада, Швеція, Афганістан і Великобританія закликають Іран провести ретельне розслідування аварії літака МАУ за стандартами Міжнародної організації цивільної авіації.

Після цього секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов в Ірані вшанував пам'ять українців, загиблих 8 січня в авіакатастрофі літака Boeing-737-800 української компанії "Міжнародні авіалінії України".

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