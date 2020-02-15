Представители пяти стран требуют от Ирана провести тщательное расследование крушения самолета МАУ

Присутствующие на Мюнхенской конференции по безопасности представители Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании, как участники Международной группы по помощи жертвам катастрофы самолета МАУ, призывают Иран провести тщательное расследование катастрофы по стандартами Международной организации гражданской авиации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Министры стран Международной группы координации призвали к прозрачному и тщательному расследованию в соответствии со стандартами и процедурами Международной организации гражданской авиации (ICAO)", - говорится в нем.

Кроме этого, отмечается, что сегодня министры стран Международной группы координации планируют вручить письмо министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифи, в котором повторно подчеркивают необходимость обеспечения завершения расследования, привлечения к ответственности виновников, прозрачности и обеспечения правосудия для семей и близких жертв трагедии.

Во время разговора с Зарифом министры Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании настаивали на том, чтобы Иран продолжал осуществлять все необходимые активные шаги для решения многих важных вопросов по установлению причин и ответственности за сбитый самолет, а также требовали своевременную и справедливую компенсацию, соизмеримую с предыдущими подобными трагическими случаями.

Кроме этого, Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета также обсудила необходимость улучшения авиационной безопасности и авиаперелетов над зонами конфликтов и в прилегающих к ним районах.

Как сообщали Українськi Новини, пять стран требуют от Ирана передать "черные ящики".

Тем временем Иран больше не будет делиться с Украиной материалами о крушении МАУ.