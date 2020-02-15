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15 февраля 2020, суббота, 17:45 14
Внешняя политика 2020-02-15T17:45:01+02:00
Українські Новини
Представители пяти стран требуют от Ирана провести тщательное расследование крушения самолета МАУ

Представители пяти стран требуют от Ирана провести тщательное расследование крушения самолета МАУ

Таня Войтюк
МАУ, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Иран, ICAO, Украина, Канада, Швеция, Афганистан
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Присутствующие на Мюнхенской конференции по безопасности представители Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании, как участники Международной группы по помощи жертвам катастрофы самолета МАУ, призывают Иран провести тщательное расследование катастрофы по стандартами Международной организации гражданской авиации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Министры стран Международной группы координации призвали к прозрачному и тщательному расследованию в соответствии со стандартами и процедурами Международной организации гражданской авиации (ICAO)", - говорится в нем.

Кроме этого, отмечается, что сегодня министры стран Международной группы координации планируют вручить письмо министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифи, в котором повторно подчеркивают необходимость обеспечения завершения расследования, привлечения к ответственности виновников, прозрачности и обеспечения правосудия для семей и близких жертв трагедии.

Во время разговора с Зарифом министры Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании настаивали на том, чтобы Иран продолжал осуществлять все необходимые активные шаги для решения многих важных вопросов по установлению причин и ответственности за сбитый самолет, а также требовали своевременную и справедливую компенсацию, соизмеримую с предыдущими подобными трагическими случаями.

Кроме этого, Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета также обсудила необходимость улучшения авиационной безопасности и авиаперелетов над зонами конфликтов и в прилегающих к ним районах.

Как сообщали Українськi Новини, пять стран требуют от Ирана передать "черные ящики".

Тем временем Иран больше не будет делиться с Украиной материалами о крушении МАУ.

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