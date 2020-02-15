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15 февраля 2020, суббота, 22:15 32
Внешняя политика 2020-02-15T22:15:20+02:00
Українські Новини
Иран подтвердил готовность к сотрудничеству с Украиной в расследовании крушения самолета МАУ

Иран подтвердил готовность к сотрудничеству с Украиной в расследовании крушения самолета МАУ

Валерия Драгомирова
Иран, Украина, Сотрудничество, Крушение МАУ
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Иран подтвердил готовность к сотрудничеству с Украиной в расследовании крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Ирана, передают Українськi Новини.

Согласно ему, встреча министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с министрами Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании состоялась в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Зариф подчеркнул ответственное поведение Ирана при рассмотрении дела и подчеркнул необходимость избегать политизации вопроса.

"Министр иностранных дел Зариф также подтвердил готовность Исламской Республики Иран сотрудничать с Украиной в целях расследования дела и достижения юридического урегулирования вопроса", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания призывают Иран провести тщательное расследование крушения самолета МАУ по стандартами Международной организации гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что Иран не намерен делиться с Украиной материалами расследования по крушению самолета МАУ после утечки записи разговора диспетчера с пилотом самолета иранской компании Aseman Airlines, который видел пуск ракеты и взрыв.

Иран признал, что сбил ракетой украинский самолет 8 января.

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