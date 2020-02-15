Иран подтвердил готовность к сотрудничеству с Украиной в расследовании крушения самолета МАУ

Иран подтвердил готовность к сотрудничеству с Украиной в расследовании крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Ирана, передают Українськi Новини.



Согласно ему, встреча министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с министрами Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании состоялась в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.



Зариф подчеркнул ответственное поведение Ирана при рассмотрении дела и подчеркнул необходимость избегать политизации вопроса.



"Министр иностранных дел Зариф также подтвердил готовность Исламской Республики Иран сотрудничать с Украиной в целях расследования дела и достижения юридического урегулирования вопроса", - отмечается в сообщении.



Как сообщали Українськi Новини, Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания призывают Иран провести тщательное расследование крушения самолета МАУ по стандартами Международной организации гражданской авиации.



Ранее сообщалось, что Иран не намерен делиться с Украиной материалами расследования по крушению самолета МАУ после утечки записи разговора диспетчера с пилотом самолета иранской компании Aseman Airlines, который видел пуск ракеты и взрыв.



Иран признал, что сбил ракетой украинский самолет 8 января.