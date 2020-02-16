Данилов в Иране почтил память украинцев, погибших 8 января в авиакатастрофе самолета МАУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Иране почтил память украинцев, погибших 8 января в авиакатастрофе самолета Boeing-737-800 украинской компании "Международные авиалинии Украины". Об этом говорится в сообщении СНБО, передают Українські Новини.

Данилов вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Исламской Республике Иран Сергеем Бурдиляком возложили цветы на месте трагедии украинского самолета.

Также в память о погибших было поставлено ​​11 свечей в Ванкском Соборе Святого Всеспасителя (храм Армянской Апостольской церкви).

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Исламской Республике Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета.



Как сообщали Українські Новини, Иран подтвердил готовность к сотрудничеству с Украиной в расследовании крушения самолета МАУ.



Ранее сообщалось, что Иран не намерен делиться с Украиной материалами расследования по крушению самолета МАУ после утечки записи разговора диспетчера с пилотом самолета иранской компании Aseman Airlines, который видел пуск ракеты и взрыв.