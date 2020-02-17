Директору контактного центру Кабміну встановили оклад майже 30 тис. гривень

Про це йдеться в постанові №91 від 5 лютого, передають Українські Новини.

Постановою встановлюється місячний посадовий оклад директору контактного центру в розмірі 29 тис. гривень, першому заступнику директора, заступнику директора по оптимізації технічних процесів - 27,5 тис. гривень, заступник директора, заступник директора по навчанню, розвитку та мотивації персоналу - 24,6 тис. гривень, головному бухгалтеру - 22 тис. гривень, начальнику відділу - 21,6 тис. гривень, юридичного консультанта, психолога, інженеру з комп'ютерних систем - 12 тис. гривень, спеціаліста 1-ї категорії - 9 тис. гривень, консультанту - 5 тис. гривень.

При цьому крім окладу передбачено також премії, матеріальна допомога та доплати.

Розмір премії розраховується на підставі розрахункового рейтингу результатів роботи.

Розмір премії головних консультантів може досягати 100% від посадового окладу.

При цьому середньоарифметичне значення суми розміру премії всіх працівників за календарний місяць не повинно перевищувати 50%.

Як повідомляли Українські Новини, після погроз Зеленського розпустити Кабмін зарплати міністрів "здулися": повний список.

Раніше 43 чиновника Кабміні отримали в грудні зарплату від 100 до 315 тисяч гривень.