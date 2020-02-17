підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
17 лютого 2020, понеділок, 13:29 10
Кабмін 2020-02-17T15:00:03+02:00
Українські Новини
Директору контактного центру Кабміну встановили оклад майже 30 тис. гривень

Директору контактного центру Кабміну встановили оклад майже 30 тис. гривень

Анна Рудык
зарплати чиновників, Кабмін, Уряд, зарплати Кабміну
Кабмін
Кабмін

Після того, як зарплати Кабміну прив'язали до середньої зарплати по країні, Кабінет Міністрів встановив оклад директору урядового контактного центру в розмірі 29 тис. гривень.

Про це йдеться в постанові №91 від 5 лютого, передають Українські Новини.

Постановою встановлюється місячний посадовий оклад директору контактного центру в розмірі 29 тис. гривень, першому заступнику директора, заступнику директора по оптимізації технічних процесів - 27,5 тис. гривень, заступник директора, заступник директора по навчанню, розвитку та мотивації персоналу - 24,6 тис. гривень, головному бухгалтеру - 22 тис. гривень, начальнику відділу - 21,6 тис. гривень, юридичного консультанта, психолога, інженеру з комп'ютерних систем - 12 тис. гривень, спеціаліста 1-ї категорії - 9 тис. гривень, консультанту - 5 тис. гривень.

При цьому крім окладу передбачено також премії, матеріальна допомога та доплати.

Розмір премії розраховується на підставі розрахункового рейтингу результатів роботи.

Розмір премії головних консультантів може досягати 100% від посадового окладу.

При цьому середньоарифметичне значення суми розміру премії всіх працівників за календарний місяць не повинно перевищувати 50%.

Як повідомляли Українські Новини, після погроз Зеленського розпустити Кабмін зарплати міністрів "здулися": повний список.

Раніше 43 чиновника Кабміні отримали в грудні зарплату від 100 до 315 тисяч гривень.

Більше новин про: зарплати чиновників Кабмін Уряд зарплати Кабміну

Платформа Бойка хоче обмежити виплати депутатам, м...
Україна зробить добровільний внесок $80 тис. до фо...
Кабмін сьогодні проведе закрите засідання...
Після погроз Зеленського розпустити Кабмін зарплат...
Останні дані про коронавірус: число заражень перевищило 70 тис
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження
Новини
В Україні більше неможливо зареєструвати небезпечне ГБО, – експерт 15:39 Відео
У Раді відсутній консенсус щодо закону про скасування адвокатської монополії, - Німченко 15:25
У Міненерго пообіцяли створити відкриті енергетичні ринки, що стимулюватимуть інвестування, – ЗМІ 15:22
Черги в дитсадки скоротилися майже на 20 тис. дітей в 2019 15:10
Україна продасть 3 морських порти через збитковість 14:41
більше новин
В Україні більше неможливо зареєструвати небезпечне ГБО, – експерт 15:39 Відео
АТ "Фармак" - єдиний законний правовласник позначення "Корвалол Corvalolum", - висновки газети "Юридична практика" 11:11
Європейська Бізнес Асоціація закликала Президента ветувати "маржу Холодова" 10:01
Керівник Чорноморської митниці Щуцький назвав маніпуляцією звинувачення у корупції 11:37
При продажу земельних паїв їхні власники втратять субсидію - депутат Кулініч 14:35
більше новин
Столична команда "Батьківщини" за проведення референдуму про продаж сільгоспземлі 12:16
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження 08:43
У "Слуги народу" визначилися з ідеологією 17:12
У Росії заявили, що українські рибалки визнали факт браконьєрства 13:04
У Канаді обговорять умови ЗВТ з Україною 10:13
більше новин
Нацбанк підвищив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok