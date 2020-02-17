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17 лютого 2020, понеділок, 13:00 6
Суспільство 2020-02-17T14:45:02+02:00
Українські Новини
Завтра КПВВ "Мар'їнка" закриють через ремонт

Завтра КПВВ "Мар'їнка" закриють через ремонт

Анна Рудык
Мар'їнка, КПВВ, Пункти пропуску, КПВВ
Мар'їнка. Фото: everyday.in.ua
Мар'їнка. Фото: everyday.in.ua

Пункт пропуску "Мар'їнка" Донецької області буде закритий 18 лютого через ремонт електричної мережі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

18 лютого у пункті пропуску "Маріїнка" пропуск громадян та транспортних засобів здійснюватися не буде.

Відповідне рішення було прийнято командувачем операції Об'єднаних сил (ООС).

Держприкордонслужба рекомендує громадянам для швидкого перетину лінії розмежування вибирати найближчі до "Мар'їнки" пункти пропуску, зокрема пункт "Новотроїцьке".

Як повідомляли Українські Новини, на пункті пропуску "Станиця Луганська" запустили електромобіль для підвезення громадян

Раніше учасники Мюнхенської конференції з безпеки прийняли перше заяву по Україні, в якій погодили 12 кроків для посилення безпеки на її територіях, а також в євроатлантичному регіоні.

Також на Донбасі бойовики застосували заборонену зброю, поранений український військовий.

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