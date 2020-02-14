В Мюнхене Россия и организаторы конференции представили план окончания войны на Донбассе: со снятием санкций и

Участники Мюнхенской конференции по безопасности приняли первое заявление по Украине, в котором согласовали 12 шагов для усиления безопасности на ее территориях, а также в евроатлантическом регионе. Об этом сообщается на сайте конференции.

Шаг 1. Восстановить Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Эта инициатива необходима для более активной реализации плана по прекращению огня. Как известно, представители РФ покинули комиссию несколько лет назад.

Шаг 2. Переговоры о боевых действиях на уровне "нормандской четверки) (предлагается расширить темы переговоров и включить туда тему боевых действий, а также их прекращения).

Шаг 3. Расширение свободы передвижения (предлагается увеличить количество пунктов пропуска).

Шаг 4. Розыск пропавших без вести.

Шаг 5. Планирование и реализация инициативы по разминированию.

Шаг 6. Восстановление инфраструктуры Донбасса (изучение экономического потенциала, создание донорского фонда с участием ЕС, западных компаний). К фонду также предложено присоединиться России.

Шаг 7. Создание зоны свободной торговли (как возможность восстановления Донбасса предлагается создать там ЗСТ - соответственно с иным налогообложением).

Шаг 8. Поддержка дорожной карты по санкциям (если стороны соглашаются на "мюнхенскую инициативу", то выполнение закрепленных в ней пунктов может стать основанием для пересмотра санкций против России).

Шаг 9. Устранение радиационной опасности (вывоз радиоактивных, отравляющих экологию Донбасса, веществ. Ведь сейчас на Донбассе находится более 1200 таких источников токсичности).

Шаг 10. Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.

Шаг 11. Поддержка и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией. Отмечается, что в 2020 году ЕС и России следует вывести избирательное сотрудничество в число приоритетов,в том числе поддерживая выполнение минских соглашений.

Шаг 12. Запустить новый национальный диалог по проблемам идентичности.

Европейская правда отмечает, что документ избегает упоминаний о нападении России на Украину и утверждает, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагают шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму ". Правда, основной идеей плана является возобновление сотрудничества с Россией без восстановления Украиной суверенитета над Крымом. Обнародованное предложение содержит несколько гуманитарных шагов, которые поддерживаются всеми сторонами, однако в нем отсутствуют какие-либо ключевые требования, звучавшие до сих пор от Украины.

Как сообщали Українські Новини, 3 февраля, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен, еще один – получил боевую травму.

2 февраля боевики 12 раз обстреляли позиции сил ООС, 2 военных ранены.

Кроме того, 1 февраля боевики 15 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный погиб, 2 ранены.