На Донбассе боевики применили запрещенное оружие, ранен украинский военный

Вчера, 14 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник вел огонь по позициям ООС из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов, восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

“Вчера, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения”, - говорится в сообщении.

Также с начала российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. За текущие сутки потерь нет.

Как сообщали Українські Новини, 10 февраля на Донбассе боевики применили против украинских военных гранатометы и стрелковое оружие.

Также 9 февраля на Донбассе боевики применили артиллерию: в рядах ВСУ – потери.