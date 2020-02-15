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15 февраля 2020, суббота, 08:01 102
Силовые структуры 2020-02-15T08:01:15+02:00
Українські Новини
На Донбассе боевики применили запрещенное оружие, ранен украинский военный

На Донбассе боевики применили запрещенное оружие, ранен украинский военный

Анна Рудык
Ситуация в зоне ООС, ООС, ранен украинский военный, война на Донбассе
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Вчера, 14 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник вел огонь по позициям ООС из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов, восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

“Вчера, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения”, - говорится в сообщении.

Также с начала российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. За текущие сутки потерь нет.

Как сообщали Українські Новини, 10 февраля на Донбассе боевики применили против украинских военных гранатометы и стрелковое оружие.

Также 9 февраля на Донбассе боевики применили артиллерию: в рядах ВСУ – потери.

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