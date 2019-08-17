На пункте пропуска "Станица Луганская" запустили электромобиль для подвоза граждан

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" в пятницу запустили 8-местный электромобиль, купленный агентством Организации объединенных наций (ООН) по делам беженцев для подвоза пересекающих линию разграничения граждан в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, электромобиль бесплатно подвозит граждан на 800-метровом участке между КПВВ и мостом через реку Северский Донец.

В дальнейшем ООН планирует купить еще один аналогичный электромобиль для подвоза.

Ранее на данном участке запустили социальный автобус для подвоза, расширили площадки для пребывания людей и разворота транспорта.

Электромобиль в КПВВ "Станица Луганская". Фото: Луганская ОГА

Как сообщали Українськi Новини, в Станице Луганской не могли разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.

Ранее трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) договорилась о начале разминирования прилегающей к мосту территории в Станице Луганской с 1 августа.