Ціни на свинину знизилися на 5% за місяць

Асоціація "Свинарі України" повідомляє, що середня ціна на свинину 1-ї категорії в живій вазі знизилася на 5%, або на 2,2 гривні/кг до 41,2 гривні/кг порівняно з цінами в середині січня.

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

Згідно з даними асоціації, станом на 15 січня свинина реалізовувалася за 43,4 гривні/кг, а минулого тижня (10-14 лютого) ціна встановилася на рівні 41,2 гривні/кг.

"За свідченням операторів ринку ціни на живця свиней на тижні переважно варіювали в межах 40-42,5 гривні/кг. Хоча епізодично звучали високі ціни (зокрема, 43 гривні/кг), діапазон опустився на 2 гривні/кг", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що на початку другої декади лютого виробники свинини реалізовували товарне поголів'я на 0,5-2,5 гривні/кг дешевше, ніж тижнем раніше.

Посилення негативної динаміки цін більшість учасників ринку пояснює сезонними тенденціями, а також млявою торговою активністю.

Крім того, оператори відзначають тиск з боку суміжного ринку курятини, ціни на яку продовжують зниження.

з Огляду на це, більшість закупівельників очікує подальшого зниження цін і звуження цінового діапазону на наступному тижні.

Як повідомляли Українські Новини, Україна скорочує виробництво ковбаси з свинини.

Тим часом експерти прогнозують, що ціни на картоплю не будуть рости до літа.