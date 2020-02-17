Ціни на свинину знизилися на 5% за місяць

Асоціація "Свинарі України" повідомляє, що середня ціна на свинину 1-ї категорії в живій вазі знизилася на 5%, або на 2,2 гривні\/кг до 41,2 гривні\/кг порівняно з цінами в середині січня. Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини. Згідно з даними асоціації, станом на 15 січня свинина реалізовувалася за 43,4 гривні\/кг, а минулого тижня (10-14 лютого) ціна встановилася на рівні 41,2 гривні\/кг. "За свідченням операторів ринку ціни на живця свиней на тижні переважно варіювали в межах 40-42,5 гривні\/кг. Хоча епізодично звучали високі ціни (зокрема, 43 гривні\/кг), діапазон опустився на 2 гривні\/кг", - сказано в повідомленні. Відзначається, що на початку другої декади лютого виробники свинини реалізовували товарне поголів'я на 0,5-2,5 гривні\/кг дешевше, ніж тижнем раніше. Посилення негативної динаміки цін більшість учасників ринку пояснює сезонними тенденціями, а також млявою торговою активністю. Крім того, оператори відзначають тиск з боку суміжного ринку курятини, ціни на яку продовжують зниження. з Огляду на це, більшість закупівельників очікує подальшого зниження цін і звуження цінового діапазону на наступному тижні. Як повідомляли Українські Новини, Україна скорочує виробництво ковбаси з свинини. Тим часом експерти прогнозують, що ціни на картоплю не будуть рости до літа.