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11 февраля 2020, вторник, 13:09 593
Экономика 2020-02-11T13:09:34+02:00
Українські Новини
Цены на картофель не будут расти до лета, - эксперты

Цены на картофель не будут расти до лета, - эксперты

Елена Литвин
Картофель, рост цен, цены на овощи

Украинская ассоциация производителей картофеля (УАПК) считает, что нет предпосылок для роста оптовых цен на картофель свыше 7 гривен/кг до лета.

Об этом сообщил на пресс-конференции собственник фермерского хозяйства - члена ассоциации "Аделаида" Сергей Рыбалко, передают Українськi Новини.

"Пик был 12 гривен оптовой цены. Сегодня где-то на уровне 7 гривен опт, даже поставки с НДС в супермаркеты, такие как АТБ, составляют около 9 гривен, но это уже упакованный, в сетке, доставленный (картофель). Если говорить о том, как сложится ситуация в дальнейшем, то я не вижу вообще никаких предпосылок для роста этой цены до нового урожая... До весны-лета стоимость картофеля не будет подниматься", - сказал он.

Рыбалко подчеркнул, что на данный момент у украинских производителей имеется достаточное количество картофеля, чтобы обеспечить цену на уровне 7 гривен/кг.

Отмечается, что повышение цен в прошлом году было вызвано нетипичными погодными условиями, в частности прохладное лето не дало картофелю вовремя созреть, из-за чего его начали выкапывать на 2,5 недели позднее обычных сроков,

При этом Россия и Беларусь стали осуществлять крупные поставки картофеля в Украину, на которые нет государственных ограничений, в то время как страны Таможенного союза с июля 2017 года ввели строгие карантинные правила для ввоза на их территорию данной продукции.

Таким образом, по оценкам ассоциации, за 2019 год и по состоянию на данный момент объем импортированного картофеля составляет около 500 тыс. тонн, хотя до 2019 года ежегодный уровень импорта составлял около 20 тыс. тонн.

Исполнительный директор УАПК Оксана Руженкова заявила, что в 2019 году средняя урожайность картофеля снизилась с 40 тонн/га до 35 тонн/га.

По словам директора другого члена ассоциации - ООО "Агрико Украина" Николая Гордийчука сложно спрогнозировать цену нового урожая картофеля, поскольку трудно оценить влияние погодных условий при отсутствии развитой оросительной системы.

Руженкова также отметила, что в июне 2019 года Еврокомиссия предложила Украине сделать пилотный проект по экспорту картофеля в Европейский Союз и предоставила перечень карантинных организмов.

На данный момент, по ее словам, уже 2 хозяйства готовы поставлять свою продукцию в страны Евросоюза.

УАПК объединяет 38 предприятий, которые выращивают картофель на общей площади 9 тыс. га, при этом, по оценкам исследовательской компании Kleffmann Group, общая площадь под картофелем в Украине составляет около 67 тыс. га.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре цены на картофель превысили 15 гривен.

Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) констатирует, что Украина увеличила импорт картофеля в 529 раз до более 142 тыс. тонн с начала 2019/2020 маркетингового года (июнь 2019 - май 2020) по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года.

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