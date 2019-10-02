Украина сокращает производство колбасы из свинины

Ассоциация "Свиноводы Украины" заявляет, что за январь-август 2019 года Украина сократила выпуск колбасных изделий на 5,5%, или на 18 тыс. тонн, до 310,7 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

При этом, согласно ему, за указанный период мясоперерабатывающие предприятия Украины увеличили выпуск свежего, охлажденного и мороженого мяса на 5,6% до 1,2 млн тонн. Отмечается, что основным видом производимого мяса является мясо птицы, которого произвели в январе-августе 2019 года 735 тыс. тонн, что на 17% больше аналогичного периода 2018 года.

В то же время, по данным ассоциации, за 8 месяцев выпуск охлажденного, мороженого мяса свиней и сушеных, копченых или соленых деликатесов из нее увеличился почти на 6% до 186 тыс. тонн. "Положительную динамику обеспечил почти 4%-й прирост производства охлажденного мяса, которое составляет почти 90% промышленного производства свинины. С другой стороны, увеличение объемов выпуска замороженной свинины более чем на 40% добавил еще 4 тыс. тонн к общему производству", - сказано в сообщении.

Выпуск говядины и баранины в течение указанного периода сократился на 25% до 40,8 тыс. тонн, съедобных субпродуктов - на 14% до 260 тыс. тонн.

Как сообщали Українські Новини, ассоциация "Свиноводы Украины" сообщает, что с 31 июля по 28 августа средняя цена на свинину 1-й категории в живом весе незначительно снизилась с 49,5 гривны/кг до 49,4 гривны/кг.

Также стало известно, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом импорт свинины увеличился в 5,2 раза до 51,916 млн долларов, в то время как экспорт уменьшился на 64,1% до 3,775 млн долларов.



Тем временем, за год борщ со свининой подорожал на 16% или на 14,9 грн.