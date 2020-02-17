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17 лютого 2020, понеділок, 12:34 5
Нерухомість 2020-02-17T12:35:04+02:00
Українські Новини
"Київміськбуд" можуть звільнити від пайового внеску при добудові об'єктів "Укрбуду"

"Київміськбуд" можуть звільнити від пайового внеску при добудові об'єктів "Укрбуду"

Оксана Соболь
Київрада, Будівництво, Укрбуд Девелопмент, Київміськбуд
Київміськбуд. Фото: liveuamap.com
Київміськбуд. Фото: liveuamap.com

Депутат Київської міської ради, член постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування Юрій Зубко пропонує Київраді звільнити холдингову компанію "Київміськбуд" від сплати пайових внесків при будівництві житлових комплексів, переданих від компанії "Укрбуд Девелопмент".

Відповідний проект постанови №399 зареєстрований у Київраді 13 лютого, передають Українські Новини.

Згідно з проектом документа, пропонується звільнити від сплати пайового внеску забудовників, які завершують будівництво об'єктів, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у зв'язку з нездатністю забудовника продовжувати будівництво.

Також до документа прикріплений список новобудов, при будівництві яких забудовник повинен бути звільнений від внеску.

До списку входять 24 об'єкта "Укрбуду".

Як повідомляли Українські Новини, "Київміськбуд" має намір добудувати житлові комплекси "Укрбуду" за свої кошти.

Спочатку за об'єкти "Укрбуду" збиралася взятися компанія "Инергал-Буд".

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