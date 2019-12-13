"Киевгорстрой" подтвердил, что достроит недостроенные объекты "Укрбуда"

Холдинговая компания "Киевгорстрой" подтверждает, что взяла на себя обязательства достройки недостроенных объектов государственной строительной корпорации "Укрбуд".

Об этом говорится в заявлении компании, передают Українськi Новини.

"ЧАО "ХК "Киевгорстрой" информирует, что основная часть переговорного процесса с компанией "Укрбуд" и представителями ее новых инвесторов относительно достройки незавершенных жилых домов прошла успешно. Таким образом, "Киевгорстрой" берет на себя обязательства подхватить объекты "Укрбуда" с целью их достройки и дальнейшей передачи инвесторам. Компании должны пройти сложный юридический и технический путь по передаче объектов и заключенных сделок. "Киевгорстрой" будет делать все возможное, чтобы ускорить процесс. Заверяем инвесторов: ваше жилье будет достроено, а квартиры — переданы владельцам", - говорится в заявлении.

Как сообщали Українськi Новини, вечером 12 ноября в эфире ток-шоу "Право на владу" сообщил Президент Владимир Зеленский сообщил, что ХК "Киевгорстрой" взяла на себя обязательства достройки недостроенных объектов "Укрбуда".

Ранее компания "Интергал Буд" подтверждала возможность завершения недостроенных проектов "Укрбуда".

При этом инвесторы жилых комплексов "Укрбуда" обратились к Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию со строительством жилых домов.

В начале октября конечными бенефициарами входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" стали Евгений Дикин и Василий Полевой.

Ранее бывший депутат Верховной Рады 8-го созыва Максим Микитась вышел из строительного бизнеса, продав свою долю в компании.

В ХК "Киевгорстрой" входит 97 компаний, работающих на строительном рынке и рынке строительных материалов, в числе которых 6 дочерних предприятий, 40 открытых акционерных обществ и 51 ассоциированная компания.

Компания "Интергал Буд" подтверждала возможность завершения недостроенных проектов "Укрбуда". Ранее инвесторы жилых комплексов "Укрбуда" обратились к Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию со строительством жилых домов.