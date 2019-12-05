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05 декабря 2019, четверг, 21:25 540
Экономика 2019-12-05T21:25:44+02:00
Українські Новини
"Интергал Буд" подтверждает, что может закончить недостроенные проекты "Укрбуда"

"Интергал Буд" подтверждает, что может закончить недостроенные проекты "Укрбуда"

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Интергал-буд, Укрбуд

Компания "Интергал Буд" подверждает возможность завершения недостроенных проектов государственной строительной корпорации "Укрбуд".

Об этом говорится в сообщении "Интергал Буда", передают Українськi Новини.

"Компания "Интергал-Буд" на текущий момент действительно рассматривает возможность завершения проектов "Укрбуд". Однако любые зафиксированные договоренности сейчас отсутствуют", - говорится в нем.

Согласно сообщению, с учетом масштабов ситуации, количества пострадавших и возможного серьезного удара по рынку первичной недвижимости, компания понимает, что решение указанной проблемы может быть только комплексным, то есть компания готова взять на себя обязательства по достройке всех 26 строящихся жилых объектов (80% из которых имеют отрицательный баланс).

В то же время "Интергал Буд" считает, что государство также не может оставаться в стороне и должно отреагировать на обращения и акции протеста обманутых покупателей "Укрбуд".

В сообщении указывается, что для того чтобы частный инвестор имел возможность завершить строительство объектов "Укрбуда", необходимо содействие и участие государственных органов в следующих вопросах: получение отсутствующей разрешительной документации по объектам "Укрбуда", гарантия отсутствия претензий по существующим уголовным делам к новому застройщику, снятие арестов и других, блокирующих строительство, вопросов относительно площадок "Укрбуда", подключение объектов к инженерным коммуникациям и ввод в эксплуатацию.

Согласно сообщению, поддержка и содействие государства в этих вопросах позволит новому инвестору возобновить строительные работы на объектах "Укрбуда".

В таком случае "Интеграл-Буд" готов приступить к финансовому, техническому и юридическому аудита строительных площадок для проверки ранее предоставленной акционерами "Укрбуда" финансово-аналитической информации.

На основании результатов аудита можно будет сформировать последовательный график завершения строительства объектов.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный директор входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявил, что компания "Интергал-Буд" рассматривает возможность достройки недостроенных жилых комплексов "Укрбуда".

Инвесторы жилых комплексов "Укрбуда" просят Президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию со строительством жилых домов.

В начале октября конечными бенефициарами входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" стали Евгений Дикин и Василий Полевой.

Ранее бывший депутат Верховной Рады 8-го созыва Максим Микитась вышел из строительного бизнеса, продав свою долю в компании.

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