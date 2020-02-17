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17 лютого 2020, понеділок, 10:57 37
Економіка 2020-02-17T13:15:03+02:00
Українські Новини
Рубль після вихідних "завмер" у київських обмінниках

Рубль після вихідних "завмер" у київських обмінниках

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля в Україні, курс рубля, курс рубля в Києві
Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

У понеділок, 17 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 14 лютого, не змінився і становить 3,48 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу виріс на 1 копійку і становить 3,94 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 17 лютого:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,48 3,94
Максимальний 3,80 5,00
Мінімальний 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 лютого на 1,93 коп. до 24,5725 UAH/USD, курс купівлі – на 1,66% до 24,3106 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 лютого, на 3,25 коп. до 24,4470 UAH/USD.

Тим часом другий тиждень поспіль долар в обмінниках дешевшає. З 7 по 14 лютого курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD

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