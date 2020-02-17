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17 февраля 2020, понедельник, 06:00 103
Экономика 2020-02-17T06:00:01+02:00
Українські Новини
Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели

Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели

Валерия Драгомирова
Нацбанк, Курс гривны, Курс доллара к гривне, курс доллара, Курс валют
Курс доллара. Фото: pixabay
Курс доллара. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 февраля, на 3,25 коп. до 24,4470 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14-16 февраля, на 1,71 коп. до 24,4795 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,7982
1 доллар США 24,4470
1 швейцарский франк 24,9091
10 иен 2,2253
10 российских рублей 3,8468
1 евро 26,4944


Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 13 февраля на 8,35 коп. до 24,5591 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 13,99 коп. до 26,3084 UAH/EUR, курс продажи понизился на 17,75 коп. до 26,7238 UAH/EUR.

Тем временем вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет. С 7 по 14 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD. 

Средний курс покупки евро понизился на 36,62 коп. до 26,3032 UAH/EUR, курс продажи понизился на 45,15 коп. до 26,7289 UAH/EUR.

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