Ринок землі, комуналка і візи для іноземців: чим займеться Рада на цьому тижні

Про це свідчить порядок денний парламенту на тиждень, оприлюднена на сайт Верховної Ради.

Так, 18 лютого депутати продовжать розглядати поправки до законопроекту про ринок землі. Крім того, пропонується включити до порядку денного проект закону про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях. У другому читанні Рада розгляне зміни до закону "Про запобігання корупції".

Наступного дня, 19 лютого, депутати мають розглянути зміни щодо питань функціонування банківської системи. Заплановані до розгляду в першому читанні законопроекти з питань громадянства, житлово-комунальних послуг. Крім того, депутати розглянуть питання посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним.

У четвер, 20 лютого, Верховна Рада розгляне зміни до деяких законів України щодо поліпшення інвестиційного клімату та щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз.

У повторному другому читанні розглянуть зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинним співтовариством.

У п'ятницю, 21 лютого, депутати планують обговорити проекти законів щодо удосконалення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання та зміни в закони про працю.

Як повідомляли Українські Новини, з 2021 року тарифи за комуналку будуть встановлюватися органами місцевого самоврядування.

Тим часом ЄС вирішив виділити Україні €26 млн на земельну реформу.