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14 февраля 2020, пятница, 10:59 81
Кабмин 2020-02-14T11:01:07+02:00
Українські Новини
С 2021 года тарифы за коммуналку будут устанавливаться органами местного самоуправления, — Минрегион

С 2021 года тарифы за коммуналку будут устанавливаться органами местного самоуправления, — Минрегион

Таня Войтюк
тариф на воду, Минрегион, Коммунальные услуги, Верховная Рада
Тариф на воду
Тариф на воду

Министерство развития общин и территорий рассчитывает на полную передачу полномочий по регулированию деятельности поставщиков коммунальных услуг от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, органам местного самоуправления до конца текущего года.

Об этом свидетельствует проект концепции реализации государственной политики в сфере коммунальных услуг, передают Українськi Новини.

В проекте плана реализации госполитики указано, что Минрегион до 30 сентября должен разработать и внести на рассмотрение Кабмина законопроект об изменениях в законодательство по регулированию деятельности предприятий в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения.

Также министерство ответственно за сопровождение дальнейшего рассмотрения законопроекта в Верховной Раде.

До 30 ноября должны быть утверждены лицензионнные условия и порядок контроля за ними.

Начало передачи полномочий по по регулированию деятельности поставщиков коммунальных услуг запланирована на 1 июля и должна закончится 31 декабря.

С 2021 года тарифы на коммунальные услуги для предприятий тепло-, водоснабжения и водоотведения должны устанавливаться исключительно на местном уровне.

Отмечается, что в 2017 году НКРЕКП передала на местный уровень полномочия по установлению тарифов для 207 предприятий теплокоммунэнерго и 88 предприятий водоканализационного хозяйства.

Также концепция предусматривает полное списание штрафных санкций, наложенных на предприятия коммунальной сферы после 1 июля 2016 года.

Ожидается, что к реализации инвестиционных проектов тепло- и водоснабжающих предприятий будут привлечены средства международных финансовых организаций.

Кроме того, по результатах внедрения комплекса мер по централизованному водоснабжению и водоотведению 10% населенных пунктов, которые сейчас обеспечиваются привозной водой, должны быть обеспечены централизованным водоснабжением, а в 25% населенных пунктов с населением более 2 тыс. человек должно появится централизованное водоснабжение.

Как сообщали Українськi Новини, в конце декабря 2019 года Кабинет Министров разрешил теплоснабжающим предприятиям корректировать тарифы на централизованное теплоснабжение, горячее водоснабжение в зависимости от изменения цены газа.

Также Кабмин утвердил договоры на горячее водоснабжение.

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