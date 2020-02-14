С 2021 года тарифы за коммуналку будут устанавливаться органами местного самоуправления, — Минрегион

Министерство развития общин и территорий рассчитывает на полную передачу полномочий по регулированию деятельности поставщиков коммунальных услуг от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, органам местного самоуправления до конца текущего года. Об этом свидетельствует проект концепции реализации государственной политики в сфере коммунальных услуг, передают Українськi Новини. В проекте плана реализации госполитики указано, что Минрегион до 30 сентября должен разработать и внести на рассмотрение Кабмина законопроект об изменениях в законодательство по регулированию деятельности предприятий в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения. Также министерство ответственно за сопровождение дальнейшего рассмотрения законопроекта в Верховной Раде. До 30 ноября должны быть утверждены лицензионнные условия и порядок контроля за ними. Начало передачи полномочий по по регулированию деятельности поставщиков коммунальных услуг запланирована на 1 июля и должна закончится 31 декабря. С 2021 года тарифы на коммунальные услуги для предприятий тепло-, водоснабжения и водоотведения должны устанавливаться исключительно на местном уровне. Отмечается, что в 2017 году НКРЕКП передала на местный уровень полномочия по установлению тарифов для 207 предприятий теплокоммунэнерго и 88 предприятий водоканализационного хозяйства. Также концепция предусматривает полное списание штрафных санкций, наложенных на предприятия коммунальной сферы после 1 июля 2016 года. Ожидается, что к реализации инвестиционных проектов тепло- и водоснабжающих предприятий будут привлечены средства международных финансовых организаций. Кроме того, по результатах внедрения комплекса мер по централизованному водоснабжению и водоотведению 10% населенных пунктов, которые сейчас обеспечиваются привозной водой, должны быть обеспечены централизованным водоснабжением, а в 25% населенных пунктов с населением более 2 тыс. человек должно появится централизованное водоснабжение. Как сообщали Українськi Новини, в конце декабря 2019 года Кабинет Министров разрешил теплоснабжающим предприятиям корректировать тарифы на централизованное теплоснабжение, горячее водоснабжение в зависимости от изменения цены газа. Также Кабмин утвердил договоры на горячее водоснабжение.