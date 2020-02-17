38 детективів НАБУ подали заявки на конкурс в САП

38 детективів Національного антикорупційного бюро подали заявки на участь у конкурсі з відбору прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він зазначив, що 15 лютого завершився прийом документів для участі в конкурсі з відбору прокурорів САП.

Холодницький вказав, що в цьому році за 11 посад прокурорів САП змагатимуться 650 кандидатів - 59 претендентів на одну посаду.

На минулих конкурсах кількість кандидатів варіювалася від 283 до 390 осіб (11, 18 і 40 кандидатів на 1 місце відповідно).

Свої документи в САП подали 111 жінок і 539 чоловіків.

Кількість жінок-кандидатів порівняно з минулим конкурсом збільшилася більше ніж удвічі (111 проти 50).

Зазначається, що служба в САП зацікавила не тільки кадрових прокурорів, але і людей, які ніколи не були пов'язані з прокурорською діяльністю.

На конкурс подалися: 375 кандидатів - працівники прокуратури, 275 - зовнішні кандидати, у тому числі 121 - це адвокати, юристи підприємств, установ, організацій; 17 - працівники юридичних навчальних закладів; 11 - працівники судів.

Також змінити свою кар'єру вирішили 68 слідчих різних органів, в тому числі 38 детективів НАБУ, 11 слідчих Національної поліції, 10 - Державного бюро розслідувань, 6 - податківців, 3 - слідчих органів безпеки.

Як повідомляли Українські Новини, відпочиваючи весь січень Холодницький заробив 205 тисяч гривень.

Керівник САП був у відпустці до 20 січня.