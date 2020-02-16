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  • Обсяг приватних грошових переказів в Україну за підсумками 2019 склав $12 млрд, - НБУ
16 лютого 2020, неділя, 17:49 6
Економіка 2020-02-16T19:00:01+02:00
Українські Новини
Обсяг приватних грошових переказів в Україну за підсумками 2019 склав $12 млрд, - НБУ

Обсяг приватних грошових переказів в Україну за підсумками 2019 склав $12 млрд, - НБУ

Валерия Драгомирова
НБУ, приватні перекази, грошові перекази, Перекази
Гроші. Фото: bank.gov.ua
Гроші. Фото: bank.gov.ua

Національний банк заявляє, що за попередніми підсумками 2019 року обсяг приватних грошових переказів формальними і неформальними каналами в Україну склав 12 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

При цьому через системи переказу коштів у країну надійшло 2,3 млрд доларів.

Обсяг грошових переказів з України в минулому році оцінюється в 0,6 млрд доларів, з яких 0,4 млрд доларів були передані через системи переказу.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 сума надходжень від трудових мігрантів оцінена в 11,6 млрд доларів.

Раніше обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів у січні-вересні зріс на 35% до 140 млрд гривень. Це більш ніж на третину (35%) більше, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018 року.

Крім того, українці стали пересилати додому менше грошей в 2019 році. Лідерство за обсягами транскордонних переказів зберігають системи переказу коштів – резиденти США.

Тим часом, трудові мігранти все частіше інвестують гроші в нерухомість в Україні.

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