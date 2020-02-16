Обсяг приватних грошових переказів в Україну за підсумками 2019 склав $12 млрд, - НБУ

Національний банк заявляє, що за попередніми підсумками 2019 року обсяг приватних грошових переказів формальними і неформальними каналами в Україну склав 12 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



При цьому через системи переказу коштів у країну надійшло 2,3 млрд доларів.



Обсяг грошових переказів з України в минулому році оцінюється в 0,6 млрд доларів, з яких 0,4 млрд доларів були передані через системи переказу.



Як повідомляли Українські Новини, у 2018 сума надходжень від трудових мігрантів оцінена в 11,6 млрд доларів.



Раніше обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів у січні-вересні зріс на 35% до 140 млрд гривень. Це більш ніж на третину (35%) більше, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018 року.



Крім того, українці стали пересилати додому менше грошей в 2019 році. Лідерство за обсягами транскордонних переказів зберігають системи переказу коштів – резиденти США.



Тим часом, трудові мігранти все частіше інвестують гроші в нерухомість в Україні.