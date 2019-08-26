Трудовые мигранты все чаще инвестируют деньги в недвижимость в Украине

Трудовые мигранты из Украины все чаще инвестируют заработанные за границей средства в недвижимость у себя на родине. Об этом сообщает издание FinancialTimes, передает "Экономическая правда".

На сегодняшний день львиная доля заробитчан выезжает на работу в Польшу. Преимущественно это жители западных регионов Украины, размещенных вокруг Львова, где проживает около 1 миллиона человек.

В 2018 году заробитчане отправили домой рекордные 14,4 миллиарда долларов посредством банковских переводов. Однако из-за недоверия к местным банкам они все чаще инвестируют в другие активы – преимущественно в недвижимость.

В результате вокруг Львова растут многоэтажные жилые комплексы, и застройщики говорят, что трудовые мигранты являются одними из их крупнейших клиентов.

Кроме заробитчан из западной части страны, все чаще на заработки за границу выезжают жители восточной и южной Украины.

Глава Fundacja Nasz Wybor, варшавского фонда поддержки украинцев в Польше, подтвердил это.

"Процент прибывающих сюда из восточной и южной Украины увеличился. Раньше это были в основном западные украинцы. Обычно они ходят туда-сюда (через границу – ред.)", - сказал он.

"Опыт имеет очень важный образовательный эффект, который повышает производительность возвращающихся работников", - подчеркнул аналитик Investment Capital Ukraine Михаил Демкив. Эту точку зрения поддерживают и украинские рабочие.

Несмотря на положительные, есть также отрицательные последствия рабочей миграции– как экономические, так и социальные - заявило Минсоцполитики Украины. Так министерство ссылается на нехватку рабочей силы внутри страны и приток твердой валюты. Кроме того, интеграция с ЕС, включая рынок труда, создает давление на повышение зарплат, отметил управляющий партнер Western Ukrainian Management Consulting Андрей Бейзик.

Как сообщали Українські Новини, с 2018 года заробитчане могут получить польскую пенсию.

Согласно данным Министерства финансов Украины, за границей постоянно работают 3,2 миллиона украинцев, или 18% всего экономически активного населения страны.