підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
  • Новини
  • Світ
  • Азія
  • На другому круїзному лайнері Westerdam у Камбоджі знайшли коронавірус у жінки
16 лютого 2020, неділя, 15:05 30
Азія 2020-02-16T17:30:02+02:00
Українські Новини
На другому круїзному лайнері Westerdam у Камбоджі знайшли коронавірус у жінки

На другому круїзному лайнері Westerdam у Камбоджі знайшли коронавірус у жінки

Ольга Фандорина
Камбоджа, Лайнер, Коронавірус, Круїзний лайнер
Лайнер Westerdam. Фото: twitter.com/USEmbPhnomPenh
Лайнер Westerdam. Фото: twitter.com/USEmbPhnomPenh

У літньої пасажирки круїзного лайнера Westerdam, який причалив в Камбоджі, виявили смертельний коронавірус. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Малайзія заявила в суботу, що 83-річна жінка, яка перебувала на борту MS Westerdam, керованого підрозділом Carnival Corp., пройшла тест на коронавірус і отримала позитивний результат після прибуття в Куала-Лумпур з Камбоджі. Вона була першою з судна, що перевозило 1455 пасажирів і 802 членів екіпажу, з позитивним результатом тесту", - повідомляється на сайті.

Оператор круїзного судна запитав додаткові тести. Камбоджійська влада також закликала Малайзію переглянути результати досліджень.

"Віце-прем'єр Малайзії Ваз Азіза Ван Ісмаїл повідомив, що на американському судні було проведено повторне тестування, і воно знову дало позитивний результат. У її чоловіка тест був негативним", - говориться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Diamond Princess буде стояти на карантин до 19 лютого.

Також на японському лайнері заявили про двох заражених коронавірусом українців.

Крім того, українців, які повернулися з зараженого коронавірусом Уханя, будуть тримати в санаторії Обухова.

Більше новин про: Камбоджа Лайнер Коронавірус Круїзний лайнер

Камбоджа поступилася лідерством за кількістю вихід...
Пасажирам лайнера з коронавірусом повністю поверну...
Китайців, які будують об'їзну дорогу в Житомирі, в...
Через тиждень карантин знімуть з японського лайнер...
Весь минулий рік Єрмак жив на дохід в 21 тисяч гривень на місяць, - декларація
Китайців, які будують об'їзну дорогу в Житомирі, відправлять на карантин
Новини
Данілов приїхав до Ірану для обговорення проблемних питань розслідування катастрофи літака МАУ 16:47
З початку року на водоймах загинуло 60 осіб, - ДСНС 16:22
У Криму заарештували українських рибалок, захоплених Росією 15:47
На другому круїзному лайнері Westerdam у Камбоджі знайшли коронавірус у жінки 15:05
Сергій Трофімов. Фото: obozrevatel.com
Заступник голови Офісу президента прийшов на з'їзд "Слуги народу" з рюкзаком за €2000 13:55
більше новин
Газове обладнання для авто має бути під контролем, – блогери 18:43
На STEM is FEM українські школярки зустрінуться із міністром освіти України та послом ФРН 19:09
Головний рабин України заявив, що Ситник бреше про прослуховування парафіян 17:47
Правоохоронці обшукали київський нічний клуб FIFTY, де охорона побила відвідувача, - ЗМІ 12:29
Янукович став "молодим батьком": його синові Григорію близько двох років, - ЗМІ 19:01
більше новин
У січні платіжка збільшилася, але в лютому у людей платіжка знову зменшиться, - Гончарук 22:54
Україна експортувала в ЄС товарів і послуг на $25 млрд в 2019 12:45
"Слуга народу" затвердила вищу раду партії з 8 осіб 13:30
Українців попередили про високу сніголавинну небезпеку 10:10
У "Слуги народу" визначилися з ідеологією 17:12
більше новин
Киян попереджають про погану видимість через туман
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok