На другому круїзному лайнері Westerdam у Камбоджі знайшли коронавірус у жінки

У літньої пасажирки круїзного лайнера Westerdam, який причалив в Камбоджі, виявили смертельний коронавірус. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Малайзія заявила в суботу, що 83-річна жінка, яка перебувала на борту MS Westerdam, керованого підрозділом Carnival Corp., пройшла тест на коронавірус і отримала позитивний результат після прибуття в Куала-Лумпур з Камбоджі. Вона була першою з судна, що перевозило 1455 пасажирів і 802 членів екіпажу, з позитивним результатом тесту", - повідомляється на сайті.

Оператор круїзного судна запитав додаткові тести. Камбоджійська влада також закликала Малайзію переглянути результати досліджень.

"Віце-прем'єр Малайзії Ваз Азіза Ван Ісмаїл повідомив, що на американському судні було проведено повторне тестування, і воно знову дало позитивний результат. У її чоловіка тест був негативним", - говориться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Diamond Princess буде стояти на карантин до 19 лютого.

Також на японському лайнері заявили про двох заражених коронавірусом українців.

Крім того, українців, які повернулися з зараженого коронавірусом Уханя, будуть тримати в санаторії Обухова.