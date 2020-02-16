У Росії заявили, що українські рибалки визнали факт браконьєрства

Троє з чотирьох українських рибалок, захоплених напередодні в Азовському морі російськими прикордонниками, визнали факт незаконного вилову риби. Відеозапис допиту опублікував російський телеканал, сайт якого заблокований в Україні, передає РБК-Україна. Один з українців заявив, що знав про заборону ловити камбалу-калкана сітками в Азовському морі. Всі троє українців заявили, що претензій до російським прикордонникам нібито не мають, психологічний і фізичний вплив на них нібито не виявлялося. Раніше факт браконьєрства визнав капітан затриманого судна. Зазначимо, імена затриманих, імовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Терехов. Нагадаємо, в Азовському морі захопили рибалок: поліція відкрила справу. 25 листопада 2018 року російські військові захопили 2 українських катери буксир ВМС біля Керченської протоки. Раніше командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко заявив, що росіяни угробили кораблі ВМС познімали плафони, розетки та унітази.