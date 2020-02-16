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16 лютого 2020, неділя, 13:04 5
Суспільство 2020-02-16T13:17:21+02:00
Українські Новини
У Росії заявили, що українські рибалки визнали факт браконьєрства

У Росії заявили, що українські рибалки визнали факт браконьєрства

Ольга Фандорина
Рибалки, Азовське море, Російська агресія, браконьєрство
Азовське море. Фото: wikipedia
Азовське море. Фото: wikipedia

Троє з чотирьох українських рибалок, захоплених напередодні в Азовському морі російськими прикордонниками, визнали факт незаконного вилову риби. Відеозапис допиту опублікував російський телеканал, сайт якого заблокований в Україні, передає РБК-Україна.

Один з українців заявив, що знав про заборону ловити камбалу-калкана сітками в Азовському морі. Всі троє українців заявили, що претензій до російським прикордонникам нібито не мають, психологічний і фізичний вплив на них нібито не виявлялося.

Раніше факт браконьєрства визнав капітан затриманого судна.

Зазначимо, імена затриманих, імовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Терехов.

Нагадаємо, в Азовському морі захопили рибалок: поліція відкрила справу.

25 листопада 2018 року російські військові захопили 2 українських катери буксир ВМС біля Керченської протоки.

Раніше командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко заявив, що росіяни угробили кораблі ВМС познімали плафони, розетки та унітази.

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