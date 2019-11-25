Сегодня годовщина захвата российским спецназом украинских катеров и буксира

25 ноября 2018 года украинские бронированные катера "Бердянск" и "Никополь" были поражены огнем противника и потеряли ход. Также был остановлен протараненный буксир "Яны Капу". Корабли были захвачены спецназом РФ около Керченского пролива. В плен были взяты 24 украинских моряка, 2 из них получили ранения. Напомним, Россия открестилась от кражи унитазов с возвращенных Украине кораблей. Ранее командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко заявил, что россияне угробили корабли ВМС, поснимав плафоны, розетки и унитазы. Тем временем, Россия сообщила, что передала Украине захваченные в Керченском проливе бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны-Капу". 25 ноября российский спецназ захватил 2 украинских катера и буксир, после того, как российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море. По состоянию на 20:28 российские корабли открыли огонь по украинским, есть раненые.