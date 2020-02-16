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16 лютого 2020, неділя, 09:31 3
Політика 2020-02-16T09:32:32+02:00
Українські Новини
Китайців, які будують об'їзну дорогу в Житомирі, відправлять на карантин

Китайців, які будують об'їзну дорогу в Житомирі, відправлять на карантин

Валерия Драгомирова
Житомирська ОДА, Китайці, Карантин, Коронавірус
Коронавірус. Фото:Twitter/@kamireddynrao ·
Коронавірус. Фото:Twitter/@kamireddynrao ·

У той час як за добу на коронавірус захворіли дві тисячі осіб, працівників китайської компанії, яка будує об'їзну автодорогу в Житомирі, відправлять на двотижневий карантин, щоб запобігти загрозі спалаху нового коронавірусу COVID-19. Про це йдеться в повідомленні Житомирської ОДА.

"Авіарейсом з Дубаю в Україну повертається частина працівників китайської компанії Sinohydro Corporation Limited (SCL) після святкування китайського Нового року для продовження будівництва об'їзної автодороги навколо Житомира. За даними Державної міграційної служби, до виїзду за кордон близько 40 працівників з КНР працювало на об'єкті", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за інформацією Управління ДМС у Житомирській області, 13 лютого прибув один співробітник, якого оглянули медики. Керівництво компанії, яка будує дорогу, прийняло рішення – ізолювати його на 14 днів. Також будуть ізолювати інших працівників, які приїдуть з Китаю. Протягом двох тижнів за ними будуть спостерігати медики.


Як повідомляли Українські Новини, в Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу.

Крім того, ВООЗ дала офіційну назву новому коронавірусу.

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