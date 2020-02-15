У Європі зафіксована перша смерть від коронавірусу

У той час як у Китаї хочуть ввести смертну кару за приховування симптомів коронавірусу, турист з Китаю помер від коронавірусу у Франції. Це перша смерть від цієї хвороби за межами Азії.

Про це повідомила міністерка охорони здоров'я Франції Агнес Бузін, повідомляє "BBC Україна".



За минулу добу вірус підхопили 2641 людина. Всього в Китаї понад 66 000 хворих, ще 500 в світі. Померли від вірусу понад 1500 осіб.



У Франції помер 80-річний чоловік, який приїхав з провінції Хубей. Цей регіон став епіцентром розповсюдження вірусу. Він прибув у Францію ще 16 січня. Його помістили в госпіталь під карантин 25 січня.



До цього від коронавірусу за межами Китаю померли три людини - у Гонконзі, на Філіппінах і в Японії. В кінці січня Франція стала першою європейською країною, де з'явилися хворі на коронавірус. Там зафіксували 11 підтверджених випадків вірусу Covid-19. Шість людей все ще залишаються в лікарні.



Чоловік, який помер, мав інфекцію легенів. Його дочка все ще залишається в госпіталі, але вона одужує.



Інші п'ятеро - це британці, які підхопили вірус на лижному курорті Контамін-Монжуа у французьких Альпах.



Як повідомляли Українські Новини, вчені заявили, що епідемія коронавірусу поступово починає зменшувати обороти в Китаї.



Тим часом у Китаї назвали головний спосіб зараження коронавірусом.