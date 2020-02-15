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15 лютого 2020, субота, 21:23 5
Світ 2020-02-15T21:24:32+02:00
Українські Новини
У Європі зафіксована перша смерть від коронавірусу

У Європі зафіксована перша смерть від коронавірусу

Валерия Драгомирова
Китай, Європа, Франція, Коронавірус
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7

У той час як у Китаї хочуть ввести смертну кару за приховування симптомів коронавірусу, турист з Китаю помер від коронавірусу у Франції. Це перша смерть від цієї хвороби за межами Азії.

Про це повідомила міністерка охорони здоров'я Франції Агнес Бузін, повідомляє "BBC Україна".

За минулу добу вірус підхопили 2641 людина. Всього в Китаї понад 66 000 хворих, ще 500 в світі. Померли від вірусу понад 1500 осіб.

У Франції помер 80-річний чоловік, який приїхав з провінції Хубей. Цей регіон став епіцентром розповсюдження вірусу. Він прибув у Францію ще 16 січня. Його помістили в госпіталь під карантин 25 січня.

До цього від коронавірусу за межами Китаю померли три людини - у Гонконзі, на Філіппінах і в Японії. В кінці січня Франція стала першою європейською країною, де з'явилися хворі на коронавірус. Там зафіксували 11 підтверджених випадків вірусу Covid-19. Шість людей все ще залишаються в лікарні.

Чоловік, який помер, мав інфекцію легенів. Його дочка все ще залишається в госпіталі, але вона одужує.

Інші п'ятеро - це британці, які підхопили вірус на лижному курорті Контамін-Монжуа у французьких Альпах.

Як повідомляли Українські Новини, вчені заявили, що епідемія коронавірусу поступово починає зменшувати обороти в Китаї.

Тим часом у Китаї назвали головний спосіб зараження коронавірусом.

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