Підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга в Києві заарештували на два місяці

Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці для підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга-косметолога в Києві.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури Києва, передають Українські Новини.



Виконавцю злочину та його спільнику, який виконував роль водія, повідомлено про підозру у п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство, вчинене на замовлення з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).



Крім того, спільникові інкримінована ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу (підробка документів). Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Мотиви злочину встановлюються.



Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала іноземця, а також його спільника за підозрою у вбивстві пластичного хірурга-косметолога, яке відбулося 2 лютого в Києві.

Також Нацполіція розглядає три основні версії вбивства пластичного хірурга-косметолога у Києві: вбивство у зв'язку з професійною діяльністю загиблого, особистий конфлікт і можливі фінансові зобов'язання.

Раніше невідомий застрелив чоловіка в центрі Києва. За даними ЗМІ, ним виявився пластичний хірург Андрій Сотник.