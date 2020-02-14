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14 февраля 2020, пятница, 15:36 55
Силовые структуры 2020-02-14T15:37:44+02:00
Українські Новини
Полиция задержала подозреваемых в убийстве пластического хирурга-косметолога в Киев

Полиция задержала подозреваемых в убийстве пластического хирурга-косметолога в Киев

Таня Войтюк
Убийство, Нацполиция, Киев, Задержание
Задержание подозреваемых. Фото: Нацполиция
Задержание подозреваемых. Фото: Нацполиция

Полиция задержала иностранца, а также его сообщника по подозрению в убийстве пластического хирурга-косметолога в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевской полиции, передают Українськi Новини.

"Задержание произошло в аэропорту Одессы. Оперативники провели серьезную работу по установлению подозреваемого, ведь после убийства он скрывался и пытался покинуть территорию Украины. Стрелком оказался гражданин другого государства", - говорится в сообщении.

Также задержан его сообщник.

Его задержали на территории Киева в ходе проведения специальной полицейской операции с участием сотрудников спецподразделения КОРД. На данный момент с задержанными проводят первоочередные следственные действия.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция рассматривает три главных версии убийства пластического хирурга-косметолога в Киеве: убийство в связи с профессиональной деятельностью погибшего, личный конфликт и возможные финансовые обязательства.

Ранее неизвестный застрелил мужчину в центре Киева. По данным СМИ, им оказался пластический хирург Андрей Сотник.

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