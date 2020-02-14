Полиция задержала подозреваемых в убийстве пластического хирурга-косметолога в Киев

Полиция задержала иностранца, а также его сообщника по подозрению в убийстве пластического хирурга-косметолога в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевской полиции, передают Українськi Новини. "Задержание произошло в аэропорту Одессы. Оперативники провели серьезную работу по установлению подозреваемого, ведь после убийства он скрывался и пытался покинуть территорию Украины. Стрелком оказался гражданин другого государства", - говорится в сообщении. Также задержан его сообщник. Его задержали на территории Киева в ходе проведения специальной полицейской операции с участием сотрудников спецподразделения КОРД. На данный момент с задержанными проводят первоочередные следственные действия. Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция рассматривает три главных версии убийства пластического хирурга-косметолога в Киеве: убийство в связи с профессиональной деятельностью погибшего, личный конфликт и возможные финансовые обязательства. Ранее неизвестный застрелил мужчину в центре Киева. По данным СМИ, им оказался пластический хирург Андрей Сотник.