Полиция задержала подозреваемых в убийстве пластического хирурга-косметолога в Киев

Полиция задержала иностранца, а также его сообщника по подозрению в убийстве пластического хирурга-косметолога в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевской полиции, передают Українськi Новини.

"Задержание произошло в аэропорту Одессы. Оперативники провели серьезную работу по установлению подозреваемого, ведь после убийства он скрывался и пытался покинуть территорию Украины. Стрелком оказался гражданин другого государства", - говорится в сообщении.

Также задержан его сообщник.

Его задержали на территории Киева в ходе проведения специальной полицейской операции с участием сотрудников спецподразделения КОРД. На данный момент с задержанными проводят первоочередные следственные действия.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция рассматривает три главных версии убийства пластического хирурга-косметолога в Киеве: убийство в связи с профессиональной деятельностью погибшего, личный конфликт и возможные финансовые обязательства.

Ранее неизвестный застрелил мужчину в центре Киева. По данным СМИ, им оказался пластический хирург Андрей Сотник.