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15 лютого 2020, субота, 17:12 42
Верховна Рада і партії 2020-02-15T19:15:02+02:00
Українські Новини
У "Слуги народу" визначилися з ідеологією

У "Слуги народу" визначилися з ідеологією

Таня Войтюк
Слуга народу, Верховна Рада, З'їзд партії, Олександр Корнієнко
Олександр Корнієнко
Олександр Корнієнко

Лідер партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції партії у Верховній Раді Олександр Корнієнко назвав центризм ідеологією "Слуги народу".

Про це він повідомив на з'їзді партії, передають Українські Новини.

"Ми можемо стати тією партією, яка буде вільною від ідеологічних забобонів минулого. Якщо говорити про якісь дефініції, то це центризм. Ми центристи, але це не той центризм, до якого ми звикли протягом історії незалежної України", - сказав Корнієнко.

Політик зазначив, що центризм партії буде заперечувати радикалізм і крайнощі, але буде використовувати різні підходи в різних питаннях.

Лідер "Слуги народу" допускає закріплення своєї ідеології в статуті політсили.

"Ми - лібертаріанці, коли ми відкриваємо ринки. Землі, спирту, бурштину, ігрового бізнесу. Робимо їх прозорими, легальними і чесними, з однаковими правилами для всіх. І при цьому ми - державники, коли ми вимагаємо податкової дисципліни, коли ми ліквідуємо корумповані схеми, монополії і боремося за дотримання законів однаково усіма бізнесменами", - навів приклад депутат.

Завданнями партії Корнієнко зазначив встановлення миру в країні прозорих правил для всіх і народовладдя.

"В широкому сенсі ми говоримо про громадський мир і злагоду, про подолання розколів: "Схід - Захід", "наші - не наші", "російськомовні - україномовні", до подолання розколу на "ватников" і "вышиватников", - підкреслив лідер "Слуги народу".

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" ввела членські внески на засіданні 15 лютого.

Тим часом "Слуга народу" буде брати участь у місцевих виборах 25 жовтня.

Також партія затвердила вищу раду з 8 чоловік.

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