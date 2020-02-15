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  • У Китаї на коронавірус заразилися вже 1,7 тис. медпрацівників, 6 з них померли
15 лютого 2020, субота, 09:43 6
Азія 2020-02-15T09:59:01+02:00
Українські Новини
У Китаї на коронавірус заразилися вже 1,7 тис. медпрацівників, 6 з них померли

У Китаї на коронавірус заразилися вже 1,7 тис. медпрацівників, 6 з них померли

Анна Рудык
Коронавірус, вірус в Китаї, Спалах коронавірусу, коронавірус в Китаї
Коронавірус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs
Коронавірус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs

У Китаї на смертельний коронавірус, який забрав життя вже 1,5 тис. людей, заразилися вже понад 1760 медичних працівників, 6 з них - померли. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Так, повідомляється, що ВООЗ звернулася до Китаю за статистикою після того, як стало відомо про смерть шести медпрацівників.

"Це критично важлива інформація, тому що медпрацівники є сполучною ланкою, що поєднує систему охорони здоров'я та своєчасне реагування на спалахи", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з даними South China Morning Post, кількість померлих від коронавірусу станом на ранок 15 лютого становить 1 тис. 526 осіб.

А в Північній Кореї по-своєму борються з коронавірусом: чиновника розстріляли за порушення карантину.

Також вчені заявили, що епідемія коронавірусу поступово починає зменшувати обороти в Китаї, оскільки в провінції Хубей з кінця січня було найнижче число випадків захворювання.

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