В Северной Корее по-своему борются с коронавирусом: чиновника расстреляли за нарушение карантина

В Северной Корее казнили чиновника, который нарушил карантин из-за китайского коронавируса, от которого уже умерло 1383 человека.

Об этом сообщает южнокорейское издание Dong-A Ilbo.

Сообщается, что чиновник был с рабочей поездкой в Китае, а после возвращения его поместили в карантин. Однако он посетил общественную баню, после чего его задержали и расстреляли.

Подчеркивается, что официальный Пхеньян не подтвердил факт казни чиновника.

Как сообщали Українські Новини, власти вьетнамской провинции Виньфук закрыли на карантин коммуну Шонлой, расположенную в 40 километрах от столицы страны - Ханоя. Решение приняли 13 февраля, после того как стало известно о шестом случае заражения коронавирусом COVID-19 в сельскохозяйственной коммуне с 10-тысячным населением, состоящей из нескольких деревень.

В это же время ученые заявили, что внезапно вспыхнувшая эпидемия коронавируса постепенно начинает сбавлять обороты в Китае, поскольку в провинции Хубэй с конца января было зафиксировано самое низкое число случаев заболевания.